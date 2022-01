Die Secunet-Aktie haben nur wenige Anleger auf der Watchlist. Der einstige Highflyer hat im Zuge einer zurückhaltenden Prognose für das Jahr 2022 von ihren Höchstständen im November 2021 mittlerweile über 45 Prozent an Wert verloren. Am Freitag gibt es frische Zahlen. Wie stehen die Chancen auf ein Comeback?Der Secunet-Vorstand erwartet für das noch junge Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 320 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von etwa 50 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...