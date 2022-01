Es wäre schon eine kleine Sensation, wenn der Aktienkurs von Ringmetall ausgerechnet in der derzeit schwachen Börsenphase sein All-Time-High von 4,95 Euro knacken würde. Noch bewegt sich die Notiz des Anbieters von Verschlusssystemen und auch Innenhüllen (Inliner) für industriell genutzte Fässer mit 4,50 Euro zwar ein paar Prozentpunkte unter dem Rekord vom 23. Mai 2018, ... The post Ringmetall: Richtung Rekordkurs unterwegs appeared first on Boersengefluester.

