Die Rendite für die zehnjährige deutsche Bundesanleihe notierte seit April 2019 im Minus! Im Tief lag sie sogar bei -0,70 Prozent. Noch am 20. Dezember 2021 sah man eine Rendite bei -0,38 Prozent. Seit Tagen kratzte sie schon an der Null-Prozent-Grenze - heute früh ist die Rendite für die deutsche Bundesanleihen ins Plus gedreht mit ...

