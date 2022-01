Einige Tage lang schienen die Börsianer ihre Sorgen um steigende Zinsen ausblenden zu können. Das sorgte für derzente Erholungen in vielen Bereichen. Auch bei Sartorius besserte die Lage sich etwas. Zwar konnte der Pharmazulieferer sich kaum richtig erholen, zumindest geriet aber der unschöne Abwärtstrend etwas ins Stocken.Die Freude darüber sollte bei Sartorius (DE0007165607) nicht von Dauer sein. Im Handel am Dienstag drehte die Aktie des Unternehmens wieder deutlich in Richtung Süden. Mit Abschlägen von 2,92 Prozent bekam man im DAX sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...