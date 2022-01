Neues Modem bei Comcast - und auch Neues bei HSBC

Werbung



Comcast kündigte an, einen erfolgreichen Test eines 10G-Modems durchgeführt zu haben. Das Kabelmodem soll Upload- und Downloadgeschwindigkeiten über 4 Gigabits pro Sekunde ermöglichen, was einen breiten Zugang an anfordernde digitale Inhalte ermöglicht - beispielsweise das häufig medial erwähnte Metaverse. Im Oktober 2020 erreichten erste Tests eine Geschwindigkeit von 1,25 Gigabits pro Sekunde. Eins ist jedoch wichtig zu beachten: Beide diese Geschwindigkeiten wurden in einem Laborumfeld erreicht mit bestimmten modernen Kabeln und in einem kontrollierten Umfeld. Wie diese Geschwindigkeiten in der Praxis aussehen, ist schwer abzuschätzen.





Neben Comcast bieten wir auch einige andere neue Basiswerte an: Robinhood, MSCI Inc. sowie Medtronic sind nun Derivate-Tradern geöffnet. Vor gut einem Jahr machten amerikanische Trader, größtenteils über die Plattform Robinhood, Schlagzeilen in der Börsenwelt. MSCI Inc. ist für seine Indizes, darunter der MSCI World bekannt, während Medtronic wichtige Geräte wie Herzschrittmacher herstellt.

