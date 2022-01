Die Zeit der Negativzinsen ist bei Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit endlich vorbei. Zumindest vorerst. Heute hat die Rendite erstmals seit 2019 wieder den positiven Bereich erreicht. Mit 0,014 % liegt der Ertrag allerdings immer noch weit unterhalb der Inflationsrate. Bundesanleihen folgen dem US-Zinstrend Der Zinsanstieg in Deutschland ist Teil einer weltweiten Bewegung der Renditen nach oben. Seitdem klar ist, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr ernst machen will mit der Inflationsbekämpfung, hat sich der Renditeanstieg beschleunigt. Zum einen lässt die Fed die Käufe von Staatsanleihen im März auslaufen, zum anderen erwarten Notenbankchef Jerome Powell und seine Kollegen aus dem Führungsgremium mindestens drei Zinserhöhungen in den kommenden zwölf Monaten. Rendite Bundesanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit Quelle: tradingeconomics Die US-Staatsanleihen verlieren dadurch ihren seit Jahren mit Abstand größten Käufer, denn die Fed hat ...

