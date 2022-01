Frankfurt am Main (ots) -Die E-Mail bleibt weiterhin das wichtigste Marketing-Tool mit der höchsten Marktdurchdringung. Ganze 99 Prozent (Vj. 98 Prozent) setzen E-Mail-Marketing ein, um regelmäßig mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2022", die in Zusammenarbeit zwischen DDV und absolit Dr. Schwarz Consulting entstanden ist und nun in dritter Auflage veröffentlicht wird.Die Studie zeigt, dass die untersuchten Unternehmen im direkten Jahresvergleich ihre Performance weiter verbessern. So nutzen mittlerweile 79 Prozent (Vj. 70 Prozent) ihre Webseite zur Leadgenerierung und bieten Interessenten die Möglichkeit, einen regelmäßigen E-Mail-Service zu abonnieren. Auch beim Einsatz einer professionellen Versandsoftware gibt es im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von sieben Prozentpunkten (Vj. 71 Prozent) Fortschritte. Ein positiver Trend zeigt sich dieses Jahr vor allem bei den Themen "Sicherheit" und "Technik". Sie gehören zu den wachstumsstärksten der insgesamt sieben untersuchten Bereiche. Hebel zur weiteren Optimierung gibt es dennoch: So ist aktuell nur jede zehnte Versand-Domain vollumfänglich vor Missbrauch geschützt.An anderen Stellen gibt es ebenfalls Verbesserungsbedarf. Der Anmeldeprozess für den Newsletter ist nur bei jedem fünften Unternehmen wirklich benutzerfreundlich. Auch beim Thema Datengenerierung gibt es offensichtliche Mängel. Nur magere 35 Prozent (Vj. 34 Prozent) erheben beispielsweise Zero-Party-Daten, um sie gezielt im Rahmen der Kundenkommunikation zu nutzen.DDV-Präsident Martin Nitsche sieht das kritisch: "Spätestens seit Inkrafttreten der DS-GVO ist klar, dass eigene Daten immer wichtiger werden. Unternehmen, die heute den eigenen Datenbestand gezielt aufbauen und anreichern, sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Das haben offenbar noch nicht alle verstanden und viele Unternehmen müssen hier deutlich aktiver werden."Wie auch schon im letzten Jahr kämpfen Händler und Touristikunternehmen um die Top-Platzierungen. Die Deutsche Bahn belegt den ersten Platz, gefolgt von Berge & Meer und ZooRoyal auf den Plätzen zwei und drei.Für die Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2022" wurden mehr als 5.000 Top-Unternehmen aus neun Branchen im deutschsprachigen Raum anhand von 160 Kriterien zum Thema E-Mail-Marketing analysiert. Untersucht wurde dabei, wie umfassend der digitale Kundendialog ist, welche Versandtechnik zum Einsatz kommt, wie professionell versendete E-Mails gestaltet sind und wie der Rechtslage entsprochen wird. Außerdem wurde geprüft, wie gut sich das Unternehmen gegen Angriffe Dritter schützt, ob Marketing Automation zum Einsatz kommt und ob die Webseite zur Lead-Generierung genutzt wird.Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing Communications GmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.Die Kurzversion der Studie kann als PDF kostenfrei auf der Webseite (https://www.ddv.de/verband/publikationen/studie-e-mail-marketing-benchmarks.html) des DDV heruntergeladen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf ihrer Shopseite (https://shop.absolit.de/produkt/studien/e-mail-marketing-benchmarks/) an.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/5125193