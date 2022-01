NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic angesichts der wackelnden Übernahme durch Globalwafers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 160 Euro angehoben. Die sinkende Wahrscheinlichkeit, dass der Deal zustande kommt, und die damit verbundene Kurskorrektur hätten eine gute Kaufgelegenheit geschaffen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass sich die zuletzt gute Umsatzentwicklung im Jahr 2022 fortsetzt und die Profitabilität des Waferherstellers weiter anzieht./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 17:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 19:00 / ET

