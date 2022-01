DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

USU gewinnt Voxai Solutions als neuen US-Partner für Wissensmanagement-Lösung



19.01.2022 / 11:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Boston, 19. Januar 2022. USU hat im Bereich Knowledge Management eine Partnerschaft mit Voxai Solutions, einem führenden Anbieter von Genesys-basierten Contact-Center-Lösungen, vereinbart. Die beiden Marktführer bündeln ihre Kräfte, um die Expertise aus zahlreichen Genesys-Projekten mit der ausgereiften KI-gestützten Lösung USU Knowledge Management zu kombinieren. "Diese neue Partnerschaft verbindet die besten Genesys-Implementierungs- und CX-Consulting-Services auf dem Markt mit allen CX- und EX-Vorteilen, die ein speziell entwickeltes Knowledge Management mit sich bringt, und bietet Voxai-Kunden damit ein umfassendes Lösungspaket", so Mel Passarelli, Präsident und CEO von USU Solutions, Inc. Die Wissensmanagement-Lösung von USU hilft Organisationen, bedarfsgerechte, konsistente und kanalübergreifende Services zu leisten und gleichzeitig die Effizienz sowie die Kosten zu optimieren. USU Knowledge Management wurde speziell für den Einsatz im Servicebereich entwickelt und versetzt Contact Center in die Lage, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und einen operativen und strategischen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Damit bieten Unternehmen ihren Kunden ein besseres Service-Erlebnis und steigern das Engagement ihrer Mitarbeitenden. "Voxai freut sich über die Partnerschaft mit USU. Damit können wir unseren Kunden ein branchenführendes Wissensmanagement-System anbieten. Angesichts der steigenden Arbeitskosten suchen unsere Kunden nach Lösungen, die es ihren Mitarbeitenden ermöglichen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Die Partnerschaft mit der USU unterstützt sie, ein wirklich außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten", so Sunil Rudraraju, CEO von Voxai Solutions. "Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der USU-Strategie, um modernes Wissensmanagement auf den US-Markt zu bringen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Voxai Solutions, um Genesys-Anwendern zu helfen, die Vorteile einer ausgereiften Wissensmanagement-Lösung, die speziell für den Kundenservice entwickelt wurde, voll auszuschöpfen", sagt Chris Rall, Director of Sales for North America. "Unsere Wissensmanagement-Plattform wird den Anwendern helfen, den Support über alle Kanäle hinweg zu harmonisieren und ein höheres Volumen mit denselben oder weniger Ressourcen zu bewältigen." Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com



19.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de