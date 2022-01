Baden-Baden (ots) -Neue Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" / Carmen Nebel blickt auf ihre Karriere zurück / am 29. Januar 2022 und 5. März 2022 im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekAndy Borg lädt wieder in seine gemütliche Weinstube: Der SWR Moderator und Sänger freut sich auf einen musikalischen Abend und auf "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Gemeinsam mit seinen Gästen präsentiert er Schlager, Volksmusik sowie die schönsten Evergreens aus mehreren Jahrzehnten. Zudem pflegt er langjährige Freundschaften: Am Samstag, 29. Januar 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, begrüßt er unter anderem Carmen Nebel in der Sendung. Gemeinsam mit der Fernsehmoderatorin und Showmasterin blickt er auf ihre Karriere zurück - von ihren Anfängen als Programmansagerin im Fernsehen bis zur Gastgeberin großer Samstagabendshows. Musik machen unter anderem Michael Morgan, Uwe Busse, Edith Prock, Hansy Vogt und Ricky King. Eine weitere Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" folgt am Samstag, 5. März 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Gäste sind dann Peggy March, Julia Lindholm, Florian Fesl, Marc Marshall und andere. Die Shows gibt es nach der Ausstrahlung jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/).Geselliger Musikabend mit besonderen GästenAndy Borg lädt die Zuschauer:innen des SWR Fernsehens zu einem geselligen Musikabend ein und freut sich am 29. Januar 2022 auf besondere Gäste. Nachdem er häufig in den Fernsehshows von Carmen Nebel zu Gast war, folgt die Moderatorin diesmal seiner Einladung und schaut beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" vorbei.Andy Borg: "Ich freue mich auf meine Freundin Carmen Nebel.""Neben meinen geschätzten musikalischen Gästen wie Edith Prock, Michael Morgan, Uwe Busse und Ricky King freue ich mich auf meine Freundin Carmen Nebel", sagt Andy Borg. Und weiter: "Sie hat mich gebeten, Euch zu sagen: Ihr braucht keine Angst haben, sie singt natürlich nicht. Wir werden Musik hören und beim Plaudern in der Weinstube miteinander Spaß haben - wie jedes Mal, wenn wir uns sehen und, wie das beim Schlager-Spaß so ist, wenn gute Bekannte für einen Abend zusammenkommen, sich erinnern und musizieren." Der Besuch von ihr "ist ein Kompliment für die Sendung und für mich ein Freundschaftsbeweis", sagt Andy Borg. Musik kommt auch vom Duo Zweisamkeit und von der Volksmusikgruppe Die Jauchzaa.Gäste der Sendung am 5. März 2022Am Samstag, 5. März 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gibt es dann erneut eine Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Mit dabei sind unter anderem Reiner Kirsten, Julia Lindholm, Peggy March, Stimmen der Berge, Volxmusik, Florian Fesl und Marc Marshall.Zum Schutz vor Corona ohne StudiopublikumDie aktuellen Sendungen und Aufzeichnungen finden wegen Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus in der Regel ohne Studiopublikum statt.Die Sendungen im Fernsehen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 29. Januar 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 5. März 2022, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Sendungen in der MediathekDie Folgen sind nach Ausstrahlung im SWR Fernsehen jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/) zu sehen.Weitere Informationen unterhttp://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-neue-ausgaben-2022Fotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5125247