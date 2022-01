Linz (www.anleihencheck.de) - In Kanada stehen alle Zeichen auf Zinsanhebung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jüngsten Konjunkturdaten und ein steigender Ölpreis würden dem Kanadischen Dollar (CAD) in den letzten Wochen spürbare Kursgewinne bescheren. Heute zur Veröffentlichung anstehende Inflationsdaten sollten an der Erwartung einer Straffung der Geldpolitik nächste Woche nichts mehr ändern. EUR/CAD betrage 1,4175 (unter Banken). (19.01.2022/alc/a/a) ...

