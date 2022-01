Brüssel (www.anleihencheck.de) - Rückblickend war die Debatte über Basis- versus Risikoszenarien seit der Großen Finanzkrise von 2008/2009 sinnlos, so Peter De Coensel, CEO von Degroof Petercam Asset Management.Dominante Währungsbehörden hätten zu einem risikofreudigen Basisszenario an den Finanzmärkten geführt. Fast ununterbrochen umfangreiche Programme zum Ankauf von Vermögenswerten durch die Zentralbanken hätten die Wirkung der Wirtschafts- und Fiskalpolitik in den Hintergrund treten lassen. In den vergangenen 13 Jahren sei es zu einer Vermögenspreisinflation gekommen, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nur selten beobachtet worden sei. ...

