Vollkommen aus dem Nichts flatterte gestern die Meldung herein, dass Microsoft sich den Gaming-Giganten Activision Blizzard einverleiben will. Dafür zahlen die Redmonder auch ein stolzes Sümmchen. 95 USD je Anteilsschein sind geboten, was einem Aufschlag von ungefähr 45 Prozent entspricht.Dass die Aktie von Activision Blizzard (US00507V1098) daraf mit einem gigantischen Kurssprung reagiert, ist wahrlich keine Überraschung. Es ist tatsächlich überraschend, dass es nich noch weiter in die Höhe ging. Bei Handelsende standen "nur" 82,31 USD ...

