HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup nach einer Bestätigung der Ziele für 2021 und einem ersten Ausblick auf 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der auf das Gesundheitswesen ausgerichtete Software-Anbieter scheine gute Arbeit zu leisten und stehe vor einem weiteren Jahr mit solidem Wachstum aus eigener Kraft, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die rotationsbedingten Verluste der Aktie seit Jahresbeginn und bekräftigte ihr Anlageurteil angesichts des "widerstandsfähigen Geschäftsmodells" und erwarteter Margensteigerungen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904

