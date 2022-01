Die DIC Asset AG startet mit einem satten Vermietungserfolg in das neue Jahr: So hat der börsennotierte Immobilienkonzern (ISIN: DE000 A1X3XX 4) den Mietvertrag über rund 40.000 qm Bürofläche in Frankfurt an die Deutsche Bank frühzeitig verlängert bzw. neu vermietet. Konkret wurden über rund 32.000 qm Mietfläche der Büroimmobilie IBC frühzeitig verlängert sowie eine weitere Fläche über 7.700 qm an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...