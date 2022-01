Mainz (ots) -Woche 3/22Fr., 21.1.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/UT)Handball-EMDeutschland - NorwegenHauptrunde Gruppe II, 2. SpieltagÜbertragung aus Bratislava/SlowakeiReporter: Christoph Hamm, Markus BaurModeration: Yorck PolusExperte: Sören ChristophersenIn der Halbzeitpause:gegen 21.10 heute journal (VPS 22.45)WetterModeration: Marietta Slomka22.15 SOKO Leipzig (VPS 21.15)Tod im Gericht23.00 aspekte (VPS 23.15)23.45 heute journal update (VPS 0.00)0.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 0.15)0.45 ZDF-History (VPS 1.00)1.30 Terra XEin Tag auf Burg Münzenberg 1218 (VPS 1.45)2.15 Terra Xplore (VPS 2.30)2.30 Terra Xplore (VPS 2.45)2.40 Terra Xplore (VPS 2.55)2.55 Bares für Rares (VPS 3.15)3.45 Bares für Rares (VPS 4.05)4.40 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)Deutschland 20224.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Der Staatsanwalt: Die letzte Absage" verschiebt sich aufFr., 11.3.2022, 20.15 Uhr.)Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 28.01. Einsame WölfeFr., 04.02. Die Angst fährt mitFr., 11.02. Besondere EinsatzlageFr., 18.02. Sag mir, wo du stehstWoche 4/22Di., 25.1.Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute17.10 hallo deutschland17.45 sportstudio live (VPS 17.44/HD/AD/UT)Handball-EMDeutschland - RusslandHauptrunde Gruppe II, 4. SpieltagÜbertragung aus Bratislava/SlowakeiReporter: Christoph Hamm, Markus BaurModeration: Yorck PolusExperte: Sören ChristophersenIn der Halbzeitpause:gegen 18.40 heute (VPS 19.00)Moderation: Jana Pareigis18.49 Wetter (VPS 19.20)19.50 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.35 ZDFzeit80 Jahre Wannsee-KonferenzGanz normale Männer - Der "vergessene Holocaust" (VPS 20.15)21.20 frontal (VPS 21.00)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 37°Späte Diagnose mit Folgen (VPS 22.15)22.50 Markus Lanz (VPS 22.45)0.05 heute journal update (VPS 0.00)0.20 Wind River -Tod im Schnee (VPS 0.15)2.00 neoriginalTrapped - Gefangen in Island (3) (VPS 1.50)3.35 Masters of Sex (VPS 3.25)4.30 Filmgorillas (HD)Das Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert(vom 20.1.2022)Deutschland 20224.40 zdf.formstark (HD)Deutschland 20224.55- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30("Leute heute" und die Wiederholung "WISO" entfallen.)------------------------------zu Di., 25.1.Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:Di., 01.02. Über dem GesetzDi., 08.02. ElternabendDi., 15.02. Bürgerkrieg in BüsdorfDi., 22.02. MordsgeschichtenDi., 01.03. ErlösungDi., 08.03. Tief verletztWoche 7/22Fr., 18.2.21.15 SOKO LeipzigFolgenänderung beachten:Sag mir, wo du stehst("SOKO Leipzig: Ungehört" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5125306