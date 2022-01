Was sind die derzeit heißesten Aktien im Markt? Wo laufen in den Boards die Diskussionen heiß? Welche Hot Stocks haben Börsenbriefe wie Hot Stock Report von Florian Söllner, der Maydornreport von Alfred Maydorn, Der Aktionärsbrief oder der Tenbagger-Report auf dem Radar? Diesen Fragen geht Nicole in ihrem brandheißen Format nach und nimmt auch die Wunsch-Analyse ihrer Zuschauer Fiverr mit in die heutige Ausgabe. Welche Titel nimmt Nicole aber selbst auf ihrer Hot-List? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an. Biontech tesla steinhoff 0:00 Intro 2:53 Tesla 3:35 Biontech 4:01 Valneva 4:34 Steinhoff 10:38 Experten Interview mit Jürgen Schmitt 11:48 Biontech 19:12 Allgeier 27:20 Tobii 32:38 Fiverr 36:13 Nicole's Fazit