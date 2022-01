Die deutschen Indices haben am zweiten Tag der Woche hat nach einem missglücktem Handelsstart mittlerweile wieder positive Vorzeichen erreicht. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei einem Stand von 15.824 Punkte und somit rund 0,28% im Plus, im Tagestief hat die Marke von 15.600 Punkte gehalten und seitdem geht aus aufwärts. Der MDAX handelte zuletzt bei 34.172 Punkte (+0,05%), TexDAX bei 3.532 Punkte (+1,28%) und SDAX bei 15.613 Punkte mit 0,03% im Plus. Spannende Einzelaktien bieten interessant Investment-Möglichkeiten.

