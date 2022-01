Sell-off bei Goldman Sachs. Trotz des höchsten Jahresgewinns in der Geschichte der Bank ist die Wall Street enttäuscht.Mit dem Ende des Booms an der Börse endete auch die Rallye für Goldman Sachs (US38141G1040). Die starke Bewegung der Aktien der Investmentbank fand am Dienstag ein harsches Ende, nachdem man die Zahlen für das 4. Quartal 2021 vorgelegt hatte, die auf Ebene der Kosten enttäuscht haben.Anzeige:Der Gewinn im Dezember-Quartal sank um -13 % im Jahresvergleich. Es klang schon vorher durch, dass die Bonuszahlungen in diesem ...

