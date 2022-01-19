DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RUMAENIEN 2024 MTN 144A US77586RAD26 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 12/22 MTN REGS US77586TAA43 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 13/23 MTN REGS US77586TAC09 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 14/24 MTN REGS US77586TAD81 20.01.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RUMAENIEN 2024 MTN 144A US77586RAD26 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 12/22 MTN REGS US77586TAA43 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 13/23 MTN REGS US77586TAC09 20.01.2022 HZE/EOT
RUMAENIEN 14/24 MTN REGS US77586TAD81 20.01.2022 HZE/EOT
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