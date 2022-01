Ein neues Projekt nimmt Form an: Southern Silver Exploration Corp. (TSX-V: SSV, WKN: A12BX1, ISIN: CA8438142033), interessierten Bergbau-Anlegern derzeit vor allem im Zusammenhang mit seinem Flaggschiff, dem Silber-Blei-Zink-Projekt "Cerro Las Minitas" (Mexiko) ein Begriff, wird dieser Tage auch an anderer Stelle Bohrgeräte mobilisieren. Der Multimineral-Explorer aus Vancouver meldete am Dienstagabend, dass die Bohrgenehmigungen für das ...

