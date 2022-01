Vancouver (British Columbia), 19. Januar 2022. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) ("Mobilum" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen unterzeichnet hat, um KEYS Token Inc. ("KEYS Token") die On-Ramp-Dienstleistungen von Mobilum bereitzustellen.

KEYS Token revolutioniert die Immobilienbranche, indem es die Kluft zwischen der digitalen und der physischen Welt schließt und Web3- sowie skalierbare 3-D-Technologien in Zusammenarbeit mit Immobilienexperten und Branchenführern nutzt.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Mobilum KEYS ein einfach zu bedienendes Papiergeld-zu-Kryptowährungs-Gateway bereitstellen, über das die Nutzer von KEYS die KEYS Token problemlos mit ihren Visa-, Mastercard-, Debit- und Kreditkarten kaufen können, die von der branchenführenden On-Ramp-Technologie von Mobilum unterstützt werden. Diese Integration bietet der KEYS-Community die Möglichkeit, KEYS Token zum besten Marktpreis zu erwerben und dabei die gängigsten Zahlungsoptionen zu nutzen, wodurch das KEYS-Ökosystem wachsen und skalieren kann.

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum, sagte: "Wir freuen uns, diese langfristige Partnerschaft mit dem Team von KEYS zu beginnen. Das kollektive Talent und das Team von KEYS haben KEYS an der Spitze der Blockchain-basierten Immobilien- und Metaverse-Projekte im Bereich der Kryptowährungen positioniert. Wir sind beeindruckt von der Resonanz der Kryptowährungs-Community auf die Einführung des KEYS Token, die am 18. November 2021 mit großem Erfolg erfolgte und in weniger als zwölf Tagen eine Marktkapitalisierung von etwas weniger als 300.000.000 USD erreichte. Wir freuen uns darauf, das Team von KEYS zunächst mit unseren On-Ramp-Dienstleistungen zu unterstützen und ihrer Community die Möglichkeit zu geben, sofort Transaktionen mit Visa-, Mastercard-, Debit- und Kreditkarten durchzuführen, und wir werden weiterhin Synergien in der Partnerschaft finden, um unsere gemeinsamen Ökosysteme zu unterstützen."

"Die Metaverse- und digitale Immobilienbranchen expandieren rasch und Unternehmen gehen schnell Partnerschaften ein und wachsen im aufstrebenden Metaverse-Sektor. Angesichts der Partnerschaft und des Angebots von Mobilum freuen wir uns, unserer KEYS-Community einen höheren Wert zu bieten, und wir werden damit beginnen, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, KEYS Token über ein einfach zu bedienendes Zahlungsgateway zu erwerben und zu halten", sagte Nima Ghassemi, CEO von KEYS Token.

Co-Founder und Chief Product Officer Noah Kent sagte außerdem: "Unsere Partnerschaft mit Mobilum ist ein großer Schritt in Richtung Wachstum, Akzeptanz und Anerkennung von KEYS Token und unserem Ökosystem. Im Grunde ist KEYS ein Immobilien- und Metaverse-Token, dessen Schwerpunkt darauf liegt, die Kluft zwischen der physischen und der digitalen Welt zu schließen, wobei die Möglichkeit für unsere Nutzer, KEYS mit gängigen Debit- und Kreditkarten zu kaufen, dieses Ethos in höchstem Maße verkörpert. Unser Team freut sich darauf, mit Mobilum an unserer Seite die Entwicklung voranzutreiben und unseren Inhabern einen Mehrwert zu verschaffen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter ir@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung und Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mobilum.com

Über KEYS Token

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der der Erwerb von Immobilien (und unzähligen anderen Luxusgütern) so einfach ist wie der Erhalt eines Schlüssels. KEYS wird die Art und Weise des Austauschs von Immobilien und Luxusgütern verändern, indem es die Geschwindigkeit und die Transparenz erhöht und gleichzeitig Kosten und Schwierigkeiten durch das revolutionäre Produkt-Ökosystem, das um den Token herum aufgebaut wird, verringert. Unsere Mission besteht darin, revolutionäre Blockchain-Produkte rund um den Austausch von Luxusgütern sowohl im Metaverse als auch in der physischen Welt exklusiv für Inhaber von KEYS Token zu schaffen. Durch den Besitz von KEYS werden Sie in der Lage sein, Immobilien und Luxusgüter sowohl im Metaverse als auch in der physischen Welt zu kaufen und zu verkaufen, Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten und Events zu erhalten und Teil eines starken Netzwerks zu werden. Jeder der Founder von KEYS bringt eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten und Eigenschaften mit, zumal sie aus unterschiedlichen erfolgreichen Bereichen kommen. Ihr kollektiver Talentpool umfasst Entwicklungserfahrung bei börsennotierten Unternehmen wie Amazon und Betriebserfahrung als COO bei einem KI-Start-up im Wert von mehreren Millionen Dollar, umfassendes professionelles Chart- und Trading-Know-how als Eigentümer eines registrierten Kryptowährungs-Hedgefonds sowie Zugang zu einem globalen digitalen Vertriebsnetz, das über Accounts wie @houses auf Instagram monatlich über 300 Millionen Menschen erreicht. Angesichts dieser Kombination aus Know-how und Ressourcen ist das Team von KEYS in der Lage, die Welt, wie wir sie kennen, zu verändern und Milliarden von Menschenleben positiv zu beeinflussen.

Quelle: Mobilum Technologies Inc.

Weiterführende Links

https://mobilum.com/

https://www.keystoken.io

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63697Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63697&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60743X1033Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA60743X1033