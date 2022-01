Soeben wurden die Quartalszahlen der Bank of America veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen. Der Umsatz liegt bei 22,17 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 20,1/Erwartungen 22,2). Der Gewinn liegt bei 0,82 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 0,59/Erwartungen 0,76). Die Aktie notiert vorbörslich mit +1,3 Prozent. CEO-Kommentar: "Our fourth-quarter results were driven by strong organic growth, record levels of digital ...

