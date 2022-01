Fondsmanager:innen bauen aktuell ihren Bestand an Tech-Aktien deutlich ab. Apple, Amazon oder Alphabet versprechen laut Marktbeobachter:innen keine "übergroßen" Renditen mehr. Investor:innen sollten ihren Blick eher auf die ABC-Technologien richten. In den vergangenen Monaten haben die großen Tech-Konzerne wie Apple, das zuletzt als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar erreichte, die Aktienmärkte vorangetrieben. Der iPhone-Hersteller hat gemeinsam mit Microsoft, Nvidia, Alphabet und Tesla fast ein Drittel der Gesamtrendite des S&P 500 erreicht. In dem Index sind die 500 größten US-Firmen notiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...