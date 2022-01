Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Geldanlage ist in den vergangenen Jahren in den Fokus von privaten sowie institutionellen Investoren gerückt - nicht zuletzt aufgrund der Klimakrise. Doch zur Nachhaltigkeit gehören längst nicht nur ökologische Faktoren, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...