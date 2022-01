Die Zahl der Erwerbstätigen, die über einen Wechsel des Arbeitgebers nachdenken, steigt im Vergleich zum Vorjahr - das zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag von Xing E-Recruiting. In Deutschland neigen Frauen eher zum Wechsel als Männer. Laut der aktuelle, Anfang 2022 veröffentlichten Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von Xing E-Recruiting denken etwa vier von zehn Erwerbstätigen über einen Jobwechsel nach. Das sind 37 Prozent und damit vier Prozent mehr als im Vorjahr. In der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren ist die Wechselbereitschaft am höchsten, jede:r Zweite wäre hier zu einem Jobwechsel bereit. ...

