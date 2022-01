Vancouver (British Columbia), 19. Januar 2022. Graphano Energy Ltd. (TSX-V: GEL, OTCQB: GELEF, FWB: 97G0) ("Graphano Energy" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sich die Stammaktien des Unternehmens für den Handel am OTCQB Venture Market ("OTCQB") qualifiziert haben und ab heute unter dem bestehenden Kürzel "GELEF" notieren. Das Unternehmen wurde vom Pink Open Market zum OTCQB hochgestuft. Darüber hinaus werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin unter dem Kürzel "STM" an der TSX Venture Exchange notieren.

Die OTCQB ist eine US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird und der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im frühen Stadium und in der Entwicklungsphase ist. Um sich für eine Notierung an der OTCQB zu qualifizieren, müssen Unternehmen ihre Berichte auf dem neuesten Stand halten und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen. Die Unternehmen müssen außerdem einen Mindestangebotspreistest bestehen und andere finanzielle Bedingungen erfüllen. Die OTCQB ist von der U.S. Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und bietet Investoren, die keinen Zugang zum Handel an der TSX Venture Exchange haben, einen alternativen Zugang zu den Aktien des Unternehmens über regulierte US-amerikanische Makler und Händler.

Das Unternehmen hat sich für den Handel an der OTCQB entschieden, um aktuellen und zukünftigen Investoren in den USA einen besseren Zugang, einen einfacheren Handel, die Offenlegung im Heimatland und aktuelle Finanzinformationen zu bieten. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und die Regulierung, um die Informations- und Handelserfahrung für Investoren zu verbessern. Investoren können Echtzeitkurse und Marktinformationen für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com abrufen.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für die Abwicklung über die Depository Trust Company ("DTC") in den USA qualifiziert sind.

Es ist davon auszugehen, dass die DTC-Qualifikation den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens in den USA erhöhen wird. Durch die DTC-Qualifikation profitieren bestehende Investoren von einer potenziell höheren Liquidität und Ausführungsgeschwindigkeit, während gleichzeitig die Tür für neue Investoren geöffnet wird, denen die Stammaktien des Unternehmens bis dato möglicherweise verschlossen waren.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX Best Market, den OTCQB Venture Market und den Pink Open Market für über 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über seine regulierten OTC Link Alternative Trading Systems verbindet das Unternehmen ein vielfältiges Netzwerk an Maklern und Händlern, die Liquiditäts- und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Die OTC Markets Group ermöglicht Investoren den einfachen Handel über die Makler ihrer Wahl und versetzt Unternehmen in die Lage, die Qualität der für ihre Investoren verfügbaren Informationen zu erhöhen.

OTC Link ATS, OTC Link ECN und OTC Link NQB sind jeweils ein von der SEC reguliertes ATS, das von OTC Link LLC, einem bei FINRA und SEC registrierten Makler und Händler, Mitglied der SIPC, betrieben wird.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die OTC Markets Group besser informierte und effizientere Märkte schafft, besuchen Sie bitte www.otcmarkets.com.

Über Depository Trust Company

DTC wurde 1973 gegründet und ist ein New Yorker Unternehmen, das im Rahmen des US National Market System die Funktion eines Zentralverwahrers für Wertpapiere wahrnimmt. DTC verwaltet die elektronische Abwicklung von börsennotierten Unternehmen. Wertpapiere, die für eine elektronische Verrechnung durch DTC qualifiziert sind, werden als "DTC-qualifiziert" bezeichnet.

Über Graphano Energy

Graphano Energy Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf die Evaluierung, den Erwerb und die Erschließung von Energiemetallressourcen von der Exploration bis hin zur Produktion spezialisiert ist.

Graphit zählt zu den begehrtesten Technologiemineralien und ist für eine grüne und nachhaltige Welt unerlässlich. Das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux in Québec (Kanada) war in der Vergangenheit ein Fördergebiet von Naturgraphit. Da die Nachfrage nach Graphit in einigen der wichtigsten und modernsten Branchen, wie etwa Lithiumbatterien in Elektroautos und andere Energiespeichertechnologien, kontinuierlich steigt, widmet sich Graphano Energy der Projekterschließung, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Luisa Moreno

CEO und Director

E: info@graphano.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan umzusetzen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Graphano Energy wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; künftige Mineralienpreise; Unfälle, Arbeitskämpfe und Engpässe sowie andere Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Graphano Energy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

