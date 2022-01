Mainz (ots) -Bitte die Programmänderungen für KW 03/ KW 04/ KW 05/ KW 08 beachten!Woche 03/22Freitag, 21.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:0.35 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkHenry HillGroßbritannien 2018"heute journal" entfällt1.20 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkVincent GiganteGroßbritannien 20182.00 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkCarmine PersicoGroßbritannien 20182.45 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkAnthony CassoGroßbritannien 20183.30 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkSammy GravanoGroßbritannien 20184.15 Mafia Killer - Die Gangs von New YorkJohn GottiGroßbritannien 20184.55 Mafia Neapel - Der lange Arm der CamorraItalien 2019Woche 04/22Samstag, 22.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.40 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 20196.55 Kokain-Kick - Lieblingsdroge der LeistungsgesellschaftSchweiz 2018(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 28.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:8.00 auslandsjournalDeutschland 2022"Frontal" entfällt8.30 Amerikas neue Nazis - Aufstand in WashingtonUSA 2021(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 05/22Samstag, 29.01.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011"ZDF-History: Die großen Fälscher der Geschichte" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 03.02.Bitte Programmänderung beachten:7.00 MörderjagdDer Fall Carmelo CastronovoFrankreich 2015"Mördern auf der Spur: Mord im Rotlichtmilieu" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Woche 08/22Donnerstag, 24.02.Bitte Programmänderung beachten:0.00 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 2017"Crystal Meth: Die Horror-Droge" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5125637