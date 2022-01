NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rolls-Royce von 134 auf 132 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er rechne 2022 mit einer durchwachsenen Erholung im Personenluftverkehr, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor. Mit Blick auf den Triebwerksbauer Rolls-Royce verwies er unter anderem darauf, dass dieser 2022 wegen möglicher steigender Kosten Druck auf seine Margen erwartet. Zudem überarbeitete der Experte seine Schätzungen wegen voraussichtlich für einige Jahre niedrigerer Auslieferungen./ck/tav



ISIN: GB00B63H8491

