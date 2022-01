HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 18,50 auf 20,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eoin Mullany erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anfang Februar von einem Strategie-Update einen positiven Kurstreiber für die Schweizer Großbank. Auch wenn die Zielsetzungen wahrscheinlich nicht positiv überraschen dürften, glaubt er, dass Aussagen zu den Kapitalrückflüssen dies tun werden. Die Aktie sei unterbewertet./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

