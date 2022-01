Immer mehr Frauenpower an den Börsen dieser Welt: Es geht längst nicht mehr nur um Altersvorsorge, Altersarmut und Gender Pay Gap. Finanzplanerin Lisa Hassenzahl mit Einblicken in ihre Family Office-Arbeit.Mit ihrem Her Family Office berät Tina Hassenzahl Frauen bei der Geldanlage. Warum weibliche Anleger oft andere Ansprüche und Prioritäten haben und was Anlageberatung auf Augenhöhe bedeutet, bespricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...