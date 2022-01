Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sprang erstmals seit fast drei Jahren wieder in den positiven Bereich, so die Analysten der Nord LB.Den Tiefpunkt habe die Benchmarkrendite noch im März 2020 ganz zu Beginn der Pandemie bei -0,90% markiert. Lange Zeit habe sie dann in einer Range zwischen -0,60% und -0,20% gependelt. Doch seit Mitte Dezember gehe es von damals noch -0,40% in Richtung der Nulllinie. Ebenfalls in "Sieben-Meilen-Stiefeln" sei die Rendite der 10J US-Treasuries hoch bis 1,90% gesprungen. ...

