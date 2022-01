Lindt & Sprüngli gab am Mittwochmorgen einen ersten Einblick in die Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2021. Demzufolge konnte der Premiumschokoladenhersteller trotz anhaltender Pandemie ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen. Für das Geschäftsjahr 2022 peilt der Traditionskonzern eine Umsatzsteigerung von 5-7 % p. a. an.Im Rahmen einer Ad hoc-Mitteilung legte der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (CH0010570759) am Mittwochvormittag die Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 offen. So konnte das in Kilchberg in der ...

