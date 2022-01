Der Softwarekonzern Nemetschek war einer der Top-Performer im Börsenjahr 2021. 87 Prozent betrug das Plus. Doch in den letzten Wochen ließen viele Anleger das Papier fallen wie eine heiße Kartoffel, der Kurs brach in der Spitze um 30 Prozent ein. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie aber jetzt richtig "hot".

Den vollständigen Artikel lesen ...