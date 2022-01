Nach anfänglichen Gewinnen notiert die Peloton-Aktie am Mittwoch schon wieder im Minus. Wie CNBC berichtet, haben Führungskräfte und Insider massiv Aktien des Fitnessunternehmens verkauft - just als die Kurse neue Rekorde erreichten. Allein der CEO hat einen dreistelligen Millionenbetrag eingesackt.Führungskräfte und Insider von Peloton verkauften ihre Aktien just vor dem großen Rückgang im Volumen von fast 500 Millionen Dollar, wie aus den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten ...

