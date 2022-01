Strasbourg (ots) -- ARTE sendet am Samstag, 29. Januar 2022, um 16.30 Uhr das Porträt "Wer ist Boris Johnson?" über den amtierenden britischen Regierungschef.- Die Dokumentation steht bereits ab Samstag, 22. Januar, in der ARTE Mediathek zur Verfügung.ARTE zeigt am Samstag, den 29. Januar, um 16.30 Uhr die Dokumentation "Wer ist Boris Johnson?" (von Alice COHEN, ARTE France/Morgane Productions, Frankreich 2021, 52 Min.) und blickt auf einen der populärsten, aber auch umstrittensten Politiker Großbritanniens, der aktuell wegen Lockdown-Partys extrem unter Druck steht und um seine politische Karriere bangen muss.Für viele ist er der klamaukige, Trump-affine und protektionistische Populist. Aber Boris Johnson ist viel mehr. Er absolvierte Eton und Oxford, ist hochintelligent, freisinnig und ein echter EU-Experte. Hinter der Maske eines lustigen Clowns verbirgt er den anerzogenen elitären Snobismus der britischen Oberschicht und ein von Geltungssucht zerfressenes Ego. Wie konnte dieser Mann vom Hofnarren zum politischen König aufsteigen? Ist die Verwandlung des Boris Johnson als Metapher für die des ganzen Vereinigten Königreichs zu deuten?Am Samstag, den 29. Januar um 16.30 Uhr als TV-Erstausstrahlung und bereits ab dem 22. Januar in der ARTE Mediathek (https://www.arte.tv/de/videos/098150-000-A/wer-ist-boris-johnson/), vorher auf dem ARTE-Presseportal (https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2022-01-29/098150-000-A/?autoplay).Pressekontakt:Gabriele Dasch / gabriele.dasch@arte.tv / +33 3 90 14 2156Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5125745