Der ehemalige Krypto-Fan, Ex-Optionshändler, Finanzmathematiker und Professor Nassim Nicholas Taleb sagt das bevorstehende Ende des Bitcoin voraus. Das werde sehr unangenehm, ist Taleb sicher. "Nur wenige Vermögenswerte in der Finanzgeschichte waren so anfällig wie Bitcoin", ist Professor Taleb überzeugt und er ist nicht irgendwer. Er arbeitet gegenwärtig am Lehrstuhl für Risikoanalyse am Polytechnischen Institut der New York University (NYU) und ist Gastprofessor für Marketing an der London Business School. Mehr zum Thema Bitcoin-Kurs im Sinkflug: UBS-Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...