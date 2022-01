Wie in der letzten Ausgabe angekündigt haben wir unsere 5.000 Aktien umfassende Position bei Argonaut Gold (WKN: A1C70D, akt. Kurs: 1,45 EUR) komplett verkauft. Wir erlösten 1,51 EUR pro Aktie, was einem Verlust von 9,6% entspricht. Das ist insofern schade, als wir hier zwischenzeitlich, jedoch vor den Turbulenzen um das Unternehmen, schon deutlich im Plus waren. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten ...

