Es war die große Überraschung zum Wochenstart. Der Software-Gigant Microsoft gab die Übernahme des Gaming-Riesen Activision Blizzard bekannt. Zu den bekanntesten Spielen gehören hier unter anderem das Rollenspiel "World of Warcraft", "Call of Duty" oder auch "Candy Crush". Mit der Akquisition würde Microsoft zum drittgrößten Spieleentwickler der Welt aufsteigen - sofern die Wettbewerbsaufsicht zustimmt. In der aktuellen Ausgabe von "Money Train - der Aktienexpress" spricht Martin Weiß mit AKTIONÄR-Redakteur ...

