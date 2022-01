Halle/MZ (ots) -



Windenergie, so hat es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) formuliert, soll einmal der Lastesel künftiger Stromerzeugung sein. Dann aber müsste bis 2030 bundesweit eine installierte Leistung von mehr als 100 Gigawatt Windenergie an Land zur Verfügung stehen.



Gut, dass Habeck Gespräche vor Ort sucht und sich an diesem Donnerstag mit Bayern gleich einen harten Brocken gönnt. Hier ist der Bau von Windkraftanlagen seit 2014 durch die Einführung strenger Abstandsregeln zu Wohnsiedlungen und Naturschutzgebieten nahezu zum Erliegen kommen. Dass nun ein Grünen-Politiker Seit' an Seit' mit der bayerischen Wirtschaft gegen die CSU für eine Aufweichung der Vorschriften kämpft, ist bemerkenswert. So schnell ändern sich die Zeiten.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5125767

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de