In der laufenden Woche legen die großen Banken neue Zahlen für das letzte Quartal vor. Bisher gab es dabei reihenweise Enttäuschungen zu sehen. Auch Goldman Sachs bildet hier keine Ausnahme und so kam es wie es kommen musste: die Aktie der US-Bank musste am Dienstag empfindliche Kursverluste verkraften.Um 8,3 Prozent ging es für Goldman Sachs (US38141G1040) gestern an den hiesigen Märkten in die Tiefe, nachdem bekannt wurde, dass die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt wurden. Lediglich 3,9 Milliarden USD konnten im vierten Quartal 2021 verdient ...

