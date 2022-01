Die Lage beim einstigen Börsenhighflyer Nel wird immer bedrohlicher. Auch am Mittwoch, in einem überwiegend freundlicheren Gesamtmarkt, verliert der Kurs weiter an Boden. Die Aktie nähert sich damit weiter einer wichtigen Unterstützung. Spätestens hier sollte die Nel-Aktie wieder nach oben drehen.In Euro umgerechnet liegt diese wichtige Unterstützung bei 1,20 Euro. Am Mittwoch notierte Nel bereits bei 1,25 Euro, konnte sich aber wieder etwas von den Verlusten erholen.Sollte dieses Auffangbecken ...

