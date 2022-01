LONDON, Jan. 19, 2022und Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute eine Partnerschaftsvereinbarung bekannt, die zum Ziel hat, die Cloud-Services der multinationalen Kunden von BT zu transformieren.



Im Rahmen der Vereinbarung werden die Hybrid-Cloud-Services von BT auf den modernen Lösungen von Rackspace Technology aufbauen, die das Unternehmen in den Rechenzentren von BT zusammen mit seiner Rackspace Fabric-Management-Ebene bereitstellen wird.

Kunden werden von der Integration des Know-hows von Rackspace Technology im Bereich Cloud-Management und dessen Automatisierungs-, Analyse- und KI-Tools mit BTs weltweit führenden Netzwerk- und Sicherheitsfähigkeiten profitieren.

Dies wird das Kundenerlebnis verbessern und BT in die Lage versetzen, seine Managed Cloud Services weiterzuentwickeln.

Bas Burger, CEO von BTs Global-Geschäftseinheit, sagte: "Diese innovative Partnerschaft mit Rackspace Technology beschleunigt unsere Pläne, ein erstklassiges Hybrid-Cloud-Portfolio aufzubauen. Sie wird unseren Kunden ein hervorragendes Erlebnis bieten und sicherstellen, dass sie von den besten Services profitieren, unterstützt durch die führende Position unseres Partners im Cloud-Bereich."

Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology, sagte: "Diese spannende Partnerschaft mit BT bestätigt die Kompetenz von Rackspace Technology bei der Unterstützung großer, multinationaler Unternehmen auf ihrem Weg zur Cloud-Transformation und verschafft beiden Unternehmen eine einzigartige Position in der Branche. Sie unterstreicht den langfristigen Wert eines hybriden Cloud-Modells, da Kunden von BT nun Zugang zu den besten Eigenschaften öffentlicher Clouds, privater Clouds und traditionell gehosteter Umgebungen haben und gleichzeitig die Geschwindigkeit, Sicherheit und Stabilität der weltweiten BT-Netzwerke nutzen können."

Die Unternehmen haben sich auch dazu verpflichtet, ihre Partnerschaft in Zukunft auszuweiten, um neue gemeinsame Cloud-Angebote für ihre Kunden zu entwickeln.

Über BT

BT Group ist der führende britische Telekommunikations- und Netzwerkanbieter und ein führender Anbieter weltweiter Kommunikationsdienste und -lösungen für Kunden in 180 Ländern. Seine Hauptgeschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich umfasst die Bereitstellung von Festnetz-Sprachtelefonie, Mobilfunk, Breitband und TV (einschließlich Sport) sowie einer Reihe von Produkten und Diensten über konvergente Fest- und Mobilfunknetze für Privat- und Geschäftskunden sowie den öffentlichen Sektor. Für seine globalen Kunden bietet BT Managed Services, Sicherheits-, Netzwerk- und IT-Infrastrukturservices zur Unterstützung ihrer Aktivitäten auf der ganzen Welt. BT besteht aus vier kundenorientierten Einheiten: Consumer, Enterprise, Global und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Openreach, die Netzzugangsdienste für über 650 Kunden von Kommunikationsanbietern bereitstellt, die Telefon-, Breitband- und Ethernet-Dienste an Haushalte und Unternehmen im Vereinigten Königreich verkaufen.

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 belief sich der ausgewiesene Umsatz der BT Group auf 21,331 Mrd. britische Pfund und der ausgewiesene Gewinn vor Steuern auf 1,804 Mrd. britische Pfund.

British Telecommunications plc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BT Group plc und umfasst praktisch alle Geschäftsbereiche und Vermögenswerte der BT-Gruppe. BT Group plc ist an der Londoner Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bt.com/about

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird", "erhofft", "glaubt", "zuversichtlich", "weiterhin", "schlägt vor", "strebt an", "könnte", "kann", "sollte", "schätzt", "sagt voraus", "würde", "Ziele", "Zielvorgaben", "zielt ab", "geplant", "projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte "Risikofaktoren" und "Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".