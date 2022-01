Eine spektakuläre Explosion hat sich am Dienstag auf dem SpaceX-Testgelände in Texas ereignet. Dabei explodierte ein Starship-Treibstofftank. Ob als Teil eines weiteren Experiments, um zu herauszufinden, welchen Druck der Tank aushält, ist nicht klar. Im Jahr 2020 hatte SpaceX bei mehreren Tests schon einige Treibstofftanks zur Explosion gebracht - und spektakuläre Bilder produziert. In anderen Fällen wiederum hielten die Tanks stand. Ziel der Versuche war es herauszufinden, wieviel Druck die Treibstofftanks der Starships aushalten. Die Ergebnisse der Tests flossen dann in die Weiterentwicklung der SpaceX-Rakete - in diesem Fall des ...

