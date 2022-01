Der Abwärtstrend des Impfstoffherstellers BioNTech setzt sich auch zur Wochenmitte fort. Im Sog von Moderna verliert die Aktie kurz vor dem Handelsende rund 4,3 Prozent und baut damit die Verluste seit ihrem Höchststand auf 65 Prozent aus. Die nächste Haltemarke ist noch ein Stück entfernt.Dabei hatte BioNTech einen guten Start in den Handelstag verbucht und mit 175,72 Dollar ein Tageshoch markiert. Doch in der Zwischenzeit haben sich die Gewinne in Luft aufgelöst und in Verluste gewandelt. Kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...