Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in Kanada stieg im Dezember auf 4,8% gegenüber 4,7% im November und entsprach damit den Markterwartungen, so die Experten von XTB.Die Kerninflation in Kanada sei jedoch im Dezember auf 4,0% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, während Analysten einen Anstieg von 3,5% erwartet hätten. Unabhängig davon sei der kanadische Großhandel um 3,5% gegenüber den erwarteten 2,7% gestiegen. ...

