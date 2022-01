Halo Collective: Warum der "Fireball" jetzt ein Zündmoment für die Aktie sein könnte!

Halo ist Fireballs exklusiver Vertriebspartner in Oregon und wir haben einen HEISSEN Start in 45 Apotheken hingelegt. Diese mit Cannabis angereicherten Zimtgummis sind leckere kleine Teufel - die erste Charge war innerhalb weniger Tage ausverkauft, aber keine Sorge, eine HEISSE neue Charge kommt diese Woche…

Fireball ist ein "spiced" Whiskey, der seit 2013 jährlich sehr große Markanteile erobert. Im Jahr 2020 lag er nur ganz knapp hinter Barcardi und Jim Beam auf Platz sechs des Rankings der meist verkauften Spirituosen der USA, noch vor Captain Morgan und Jack Daniels (Link). Somit ist es gesichert, dass der Geschmack dieses ""Zimt-Whiskeys" zu den populärsten der gesamten USA gehört.

Aus dem Tweet geht hervor, dass nun Fireball-THC-Gummies in den Cannabis-Shops in Oregon gelandet sind, die offenbar weggehen wie die warmen Semmeln. Somit eröffnet sich für Halo Collective (WKN: A3C9VV) der nächste Umsatzzweig, der sich auf das Gewicht einer der bekanntesten Schnapsmarken der USA stützten kann.

Ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass sich die Fireball-THC-Gummis, die in anderen Bundesstaaten schon in den Läden sind und teils hervorragende Bewertungen verzeichnen, in Oregon für Halo Collective (WKN: A3C9VV) ein bemerkenswertes Umsatzplus hervorrufen könnten.

Langsam beginnt sich alles zusammenzufügen und zu entwickeln! Die Spin-Offs Triangle und Akanda stehen kurz vor einem eigenständigen Listing und jetzt ist man drauf und dran, drei Cannabis-Shops in Top-Locations in Los Angeles zu eröffnen. Wenn man für die kleinere der drei Locations 10 Mio. USD jährlichen Umsatz veranschlagt, was werden dann jene bringen, die in Schlagweite zu Beverly Hills liegen?

Apropos Spin-Offs - bei Triangle, bei denen es der Plan ist, den größten zusammenhängenden Cannabisanbau Kaliforniens auf Schiene zu bringen, könnten einige wichtige News anstehen, wie z.B. die Anbaugenehmigung der Bezirksbehörden. Halo-CEO Kiran Sidhu twittert:

Bophelo ist bei @akandacorp in guten Händen. Man leistet großartige Arbeit, die es dem Halo-Team ermöglicht, sich auf die Initiierung des 75-Millionen-Dollar-RegA+-Angebots für @trianglecanna zu konzentrieren. Alle staatlichen Lizenzen wurden bereits ausgestellt und wir erwarten im ersten Quartal unsere lokale Master-Use-Genehmigung. "Targeting full-term grow in 2022".

Situationsfazit:

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob wir zuerst bei Akanda oder bei Triangle mit den lang erwarteten IPO-News beglückt werden. Aber es ist auch egal, denn eines seht felsenfest: Der Beteiligungswert für Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird kummuliert, gemessen an den jetzt bekannten Eckdaten, nach Börsengang 140 Mio. USD betragen. Ja sogar jede einzelne Beteiligung sollte den derzeitigen Börsenwert von Halo Collective (WKN: A3C9VV), der momentan bei rund 50 Mio. USD liegt (die H2C Beverages-Übernahme inkludiert), übersteigen. Das bedeutet, dass man das laufende und wachsende Cannabis-Business in Oregon und Kalifornien mit einem Jahresumsatz 2022 von geschätzt über 45 Mio. USD faktisch "gratis" bekommt.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist in meinen Augen auch bei einem heutigen Aktienpreis von 5,00 CAD immer noch zu billig, speziell wenn man in Betracht zieht, dass man as Investor nicht nur auf die beiden IPOs spekulieren darf, sondern auch auf die börsenmäßige Ausgliederung der Tech-Assets oder der Eröffnung des ersten High-End-Cannabisshops in Hollywood u.v.m.. Ich weiß, das sind viele Infos komprimiert in wenigen Sätzen, aber führen Sie sich bei einer Investmententscheidung noch einmal eines vor Augen: Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD - hat eine kleinere und nicht zusammenhängende Anbaufläche als Triangle, an der Halo rund 50% Anteil besitzt.

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht.

Noch immer ist man sehr zurückhaltend im Zusammenhang mit Akanda, das Wort "Nasdaq" in den Mund zu nehmen. Das mag an den sehr strengen Auflagen der SEC liegen, die es bezüglich IPOs gibt. Für meinen Begriff gibt es aber durch die Mitwirkung von Boustad Securities nur einen logischen Schluss und der heißt nunmal "Nasdaq"!

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das übersteigt die derzeitige Bewertung von Halo Collective schon um über 50%!!!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD