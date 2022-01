Q4 Inc.(TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für Kapitalmärkte, gab heute die Berufung von Julie Silcock, derzeit Senior Advisor bei CDX Advisors, die 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen in das Unternehmen einbringt, mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat bekannt.

Als Senior Advisor bei CDX Advisors, einer technologieorientierten Investmentbank, befasst sich Frau Silcock mit der strategischen Beratung bei Fusionen und Übernahmen sowie der Kapitalbeschaffung vorwiegend für wachstumsorientierte Unternehmen im Südwesten. Zuvor war Frau Silcock Co-Head of Southwest Investment Banking bei Houlihan Lokey und davor Gründerin und Leiterin des Southwest Investment Banking bei Citigroup. Frau Silcock erwarb ihren M.B.A. an der Stanford Graduate School of Business und besitzt einen B.A. der Princeton University. Derzeit ist sie zudem in den Aufsichtsräten von MoneyGram International, Overseas Shipholding Group, Inc. einem Rohöl- und Erdöltransportunternehmen, JC Skincare, einem privaten Kosmetikunternehmen und U.S. Ski and Snowboard, tätig.

"Als strategische Beraterin für Wachstumskapital, Fusionen und Übernahmen mit umfassender Erfahrung bei Kapitalmarkttransaktionen verfüge ich über eingehende Kenntnisse und Erfahrung und schätze den Wert, den Q4 seinen Kunden durch seine erstklassigen Technologien und Dienstleistungen bietet, als sehr hoch ein", so Frau Silcock. "Mehr denn je benötigen alle Teilnehmer an den Kapitalmärkten eine klare Kommunikation mit den Anlegern und die Möglichkeit, sich in einer virtuellen Umgebung zu informieren und auszutauschen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem hochtalentierten Team und darauf, zum Wachstum und Erfolg von Q4 beizutragen."

"Wir sind sehr erfreut, Julie Silcock als unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat von Q4 zu begrüßen", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Julie bringt unschätzbare und außergewöhnliche Erfahrungen in Sachen Kapitalmärkte mit. Wir begrüßen es sehr, dass sie uns bei der Umsetzung unserer Strategie und der Erschließung der bedeutenden Marktchancen, die vor uns liegen, mit ihrer Führung und ihren einzigartigen Perspektiven unterstützt."

Über Q4:

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu entdecken, zu kommunizieren und miteinander in Kontakt zu treten. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten sowie Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für mehr als 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter zahlreiche Unternehmen mit den angesehensten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter: q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220119005890/de/

Contacts:

Investorkontakte: Matt Tractenberg, ir@q4inc.com

Medien: Karen Greene, media@q4inc.com