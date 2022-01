Freiburg (ots) -



Offensichtlich war die Einschätzung vieler Virologen richtig: Mit dem Aufkommen von Omikron, so ihr Hinweis, werde sich früher oder später jeder mit dem Coronavirus infizieren. (...) Dass so Zug um Zug eine Immunisierung der Bevölkerung entsteht, ist nicht schlimm. Im Gegenteil: Sie nimmt der Pandemie ihren Schrecken. Schwierig ist nur die Übergangszeit bis dahin. Denn auch wenn im Moment die Infektion vor allem Jüngere trifft und die Kliniken somit nicht am Anschlag sind, kann Omikron in den kommenden Wochen verstärkt Ältere betreffen. Noch ist es deshalb viel zu früh, Entwarnung für die Krankenhäuser zu geben. Somit bleibt die Impfung auf absehbare Zeit das Mittel der Wahl. Doch nun wird weniger geimpft als zuletzt. (...) Umso wichtiger ist es, neue Wege zu gehen. Die Jobcenter Hamburgs haben im Dezember 32000 ihrer über 50-Jährigen Kunden per Brief eine persönliche Impfeinladung geschickt: Das ist ein Vorbild, das gern Schule machen darf, weil es großes Echo fand. http://www.mehr.bz/khs20j



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5125811

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de