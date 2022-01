Gold: Ziel bei 2250 Dollar

Anzeige / Werbung

Ausbruch setzt über 25% Potenzial im Goldpreis frei

Gold ist auf ein neues 8-Wochen-Hoch ausgebrochen, und hat damit die 1830er-Region vorerst überwunden. Beziehen wir vor allem die außergewöhnlich niedrige Short-Quote der Produzenten am Terminmarkt (hatten wir bereits thematisiert) mit ins Kalkül, so eröffnet sich erhebliches mittelfristiges Potenzial. In der Historie legte Gold mindestens 25% zu, wenn die Produzenten historische Niedrigst-Quoten bei den verkauften Futures aufwiesen.

Exkurs: Produzenten eines Rohstoffs treten am Terminmarkt von Natur aus als Verkäufer auf. Mit dem Verkauf eines Futures verpflichten sie sich zur Lieferung des Kontraktumfangs zum vereinbarten Zeitpunkt und haben gleichzeitig den bezahlten Preis des Futures für das Geschäft gesichert. Wenn Produzenten wenige Futures verkaufen, dann liegt das meist an einer geringen Produktion, was den Preis sehr reaktionsfreudig zur Oberseite macht, sobald minimale Nachfrage nach dem Rohstoff reinkommt.

Wenn wir uns an der Statistik orientieren, dann ergibt sich daraus ein wahrscheinliches Preisziel von 2250$ im Goldpreis auf Sicht von 6 bis 24 Monaten. Ich versuche von dieser Entwicklung mittels klassischer Call-Optionsscheine zu partizipieren (siehe unten).

Umgesetzt werden kann die Trading-Chance z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 9,7

Ziel: 35 Euro

